Салах на выход? "Ливерпуль" нацелился на звезду сборной Испании

Руководство "Ливерпуля" начало подготовку к возможному уходу Мохамеда Салаха и уже прорабатывает варианты усиления атакующей линии команды Арне Слота, передают Vesti.kz.

Как пишет Dailysports со ссылкой на Fichajes, одним из приоритетных кандидатов стал вингер "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс. Английский клуб внимательно следит за 23-летним испанцем, однако серьёзным препятствием для трансфера может стать его высокая стоимость.

Сообщается, что сам футболист рассчитывает на интерес со стороны мадридского "Реала", после того как вариант с переходом в "Барселону" был исключён по решению президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

Напомним, летом прошлого года Нико Уильямс, который дружит со звездой "Барселоны" Ламином Ямалем, продлил контракт с "Атлетиком" до июня 2035 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 95 миллионов евро, что делает возможный трансфер крайне затратным.

В текущем сезоне испанский вингер провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

