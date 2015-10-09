"Реал" решил подписать одноклубника Модрича

У "Реала" пока нет острой необходимости в левом защитнике, но клуб испытывает серьёзные сомнения в текущих игроках. Ферлан Менди и Фран Гарсия пока не впечатляют руководителей, и их будущее в составе вызывает вопросы. Француз с контрактом до 2027 года остаётся нестабильным игроком, а воспитанник академии не сделал ожидаемого прогресса, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Левый фланг под прицелом

Спортивная дирекция "Реала" уже начала искать решения на летний трансферный период. Главная цель — найти современного левостороннего защитника с атакующим потенциалом и надёжностью в обороне, способного вписаться в амбициозный проект клуба.

Давиде Бартезаги — ставка на будущее

Главным кандидатом стал 19-летний левый защитник "Милана" Давиде Бартезаги, одна из самых ярких надежд итальянского футбола. Он отличается тактической грамотностью, активностью в атаке и универсальностью: способен играть как классическим латералем, так и в схемах с тремя центральными защитниками.

Бартезаги уверенно действует в своей штрафной, умеет комбинировать с нападающими и обладает сильным ударом издали. Основной минус — рискованность в атаке, однако эксперты уверены, что опыт и игровая практика помогут исправить этот аспект.

Контракт и стоимость

"Милан" уже продлил контракт с Бартезаги до 2030 года, поэтому игрок не сможет уйти бесплатно. Его рыночная стоимость оценивается примерно в три миллиона евро — сумма, доступная для "Реала". За талантливым защитником также следят такие клубы, как "Арсенал".

Таким образом, "Реал" готовится к летнему трансферу, чтобы укрепить левый фланг и обеспечить стабильность позиции на ближайшие годы.

Отметим, что за "Милан" играет бывший лидер "Реала" Лука Модрич.

