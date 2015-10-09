Сборной Казахстана "одобрили" назначение нового тренера

Бывший нападающий сборной Уэльса и клубов английской премьер-лиги Натан Блэйк высказался о возможном назначении валлийца Криса Коулмана на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

"Он заставит игроков почувствовать себя непобедимыми"

"Крис Коулман — отличный парень и хороший тренер с огромным опытом работы в самых разных культурах. Если языковой барьер не станет помехой, он заставит игроков сборной Казахстана почувствовать себя непобедимыми. Он действительно хороший человек, который заботится об игроках и, что более важно, о людях. У него большое сердце", — заявил Блэйк в интервью ASnews.kz.

55-летний Крис Коулман рассматривается Казахстанской федерацией футбола в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера. Главным достижением в его карьере является выход со сборной Уэльса в полуфинал Евро-2016. Также он тренировал английские "Фулхэм" и "Сандерленд", испанский "Реал Сосьедад" и греческие клубы.

