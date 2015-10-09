Тренер сборной Испании может отцепить звезду "Барсы" перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте почти сформировал основной состав на ЧМ-2026, но остаются вопросы в центре обороны и атаке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Центр обороны под пристальным вниманием

Де ла Фуэнте сохраняет доверие к Робену Ле Норману, который является игроком сборной с наибольшим количеством матчей за последние годы. В его партнёры рассматриваются несколько вариантов:

🔹Эмерик Ляпорт — в фаворе после возвращения в Ла Лигу из Саудовской Аравии, играет за "Атлетик" (Бильбао).

🔹Дин Хёйсен — имеет потенциал, но последние выступления за "Реал" вызывают вопросы.

🔹Дани Вивиан — рискует остаться вне заявки на ЧМ-2026.

🔹Ещё один игрок под угрозой — Пау Кубарси, который не сумел полностью убедить тренера и показал скромные результаты в нынешнем сезоне за "Барселону".

Конкуренция в центре обороны очень высока, и если игроки не восстановят свою форму, трудно рассчитывать на их участие на ЧМ-2026.

Вратарь и фланги

Унаи Симон сохраняет место в воротах, несмотря на критику, и опережает Давида Раю по доверию тренера. В защите без вопросов:

🔹Марк Кукурелья — левый фланг.

🔹Дани Карвахаль — правый фланг (при наличии здоровья), с Педро Порро как альтернативой.

Сомнения в атаке и полузащите

На позиции форварда есть вакансия из-за отсутствия Альваро Мораты, и тренер ищет новую "девятку":

Микель Оярсабаль имеет преимущество перед Саму Агехова, Ферраном Торресом и Борхой Иглесиасом.

В центре поля Де ла Фуэнте сохраняет доверие к Педри Гонсалесу и Мартину Субименди, хотя Родри пока не готов полностью. Главный вопрос — кто займёт оставшуюся позицию.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Испания попала в группу Н, где её соперниками станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

