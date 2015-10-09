Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КФФ выбрала кандидатов в тренеры сборной Казахстана: в списке иностранцы

КФФ выбрала кандидатов в тренеры сборной Казахстана: в списке иностранцы

Стало известно, кто может возглавить сборную Казахстана по футболу. Казахстанская федерация футбола (КФФ) рассматривает несколько кандидатур, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Одним из них является бывший тренер молодежной и олимпийской сборных Португалии Руй Жорже. В качестве футболиста он выступал за "Порту" и "Спортинг", семь раз побеждал в чемпионате Португалии, четырежды брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. За национальную сборную провел 45 игр и забил один гол. 

При этом кандидатура Жорже не является приоритетной, а сама вероятность его назначения — невысокая. 

Другим кандидатом является валлиец Крис Коулман, который в качестве тренера вывел свою национальную сборную в полуфинал чемпионата Европы-2016. Воспитанник "Манчестер Сити" играл за целый ряд английских клубов, среди которых "Кристал Пэлас", "Блэкберн", "Фулхэм" и "Суонси". Также Коулман тренировал "Фулхэм", "Реал Сосьедад", греческие "Ларису" и "Атромитос", "Сандерленд", китайский "Хэбэй", бельгийский "Ауд-Хеверле Левен". В настоящее время специалист работает в греческом клубе "Астерас". 

Третий кандидат — польский тренер Михал Пробеж, тренировавший свою национальную сборную в 2023-2025 годах. Работал в ведущих польских клубах, среди которых "Висла", "Лехия", "Ягеллония" и другие. 

Ранее в списке КФФ находились итальянец Массимо Каррера (экс-тренер "Спартак" Москва), по семейным обстоятельствам не сумевший прилететь в Казахстан и бывший тренер сборной Швеции Янне Андерссон, завершивший тренерскую карьеру. 

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной является казахстанский специалист Талгат Байсуфинов.

