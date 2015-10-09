В России "оспорили" поражение Бибосынову в финале ЧМ-2025 по боксу от IBA

Российский боксёр Вячеслав Рогозин прокомментировал судейское решение в финале чемпионата мира-2025 под эгидой IBA, прошедшего в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории до 54 килограммов он встречался с казахстанцем Сакеном Бибосыновым и уступил ему раздельным решением судей. При этом во втором раунде россиянину отсчитали нокдаун.

Однако Рогозин не согласен с судейским вердиктом, считая себя победителем.

"Я знал, как судьи отдают раунды, что первый забрал 3-2, второй – 5-0, и знал, что третий раунд решающий. Тренер мне сказал, я ответил: "Всё, сейчас решим". Вышел и без остановки работал. Я знал, что сильнее. Чувствовал, что побеждаю. И так случилось, что победу дали туда. Потом всё было тихо. Я сюда приехал, чтобы доказать, что я лучший, самый сильный боксёр в мире в своей весовой категории. И я считаю, что с задачей справился. То, что там материальные какие-то призы недополучил, это ничего страшного", -сказал Рогозин "Чемпионату".

— Не показались действия судьи в ринге непрофессиональными? Я не понял, почему тебе отсчитали нокдаун. А когда у тебя получалось наносить подряд удары, то вас сразу растаскивали.

— Ничего, надо просто выходить и сминать соперников, чтобы люди на второй, третий раунды не выходили.

— Была тревога во время судейского решения? Или был уверен.

— Я для себя главное знал, что выиграл. Поэтому поднимал руки вверх, давал всем понять, что победил. Соперник тоже, похоже, чувствовал, что проиграл, потому что, когда побеждаешь на чемпионате мира, ты вряд ли будешь стоять, смотреть в пол и ждать объявления. Я видел, что настрой был против меня, но всё всем доказал. Для себя в первую очередь, для своих родных, для своего тренера. Главное – мы знаем, кто сильнейший, будем дальше работать, - резюмировал Рогозин.

Добавим, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Команда Казахстана стала второй (три золота, одно серебро и две бронзы), а Узбекистан третьим (два золота, четыре серебра и три бронзовые медали).

Победители турнира заработали по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

