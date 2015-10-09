Кто стал лучшим боксёром ЧМ-2025 с участием Казахстана

Международная ассоциация бокса (IBA) выбрала лучшего боксёра чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Им стал представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов, завоевавший золото в весовой категории до 51 килограмма после победы в финале над россиянином Баиром Батлаевым со счётом 4:1.

Таким образом, 32-летний Дусматов стал двукратным чемпионом мира (2023, 2025). Также в его активе есть золото чемпионатов Азии (2015, 2017, 2022), летних Азиатских игр (2022) и Олимпийских игр (2016, 2024).

В финале ЧМ-2025 Узбекистан представляли шесть боксёров, но золотые медали завоевали только двое: кроме Дусматова, чемпионом стал Асадхужа Муйдинхужаев (67 кг). В активе узбекистанской команды также четыре серебряные и три бронзовые медали, что позволило сборной занять третье место в медальном зачёте.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная России (7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда), второе — Казахстан (3-1-2). Чемпионами мира от Казахстана стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебро завоевал Сабыржан Аккалыков (75 кг), а бронзовые медали получили Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

