Сколько платят Еркебулану Токтару за бои в Казахстане и будет ли он драться в США?

2025 год выдался вполне успешным для Еркебулана Токтара (11-3) - известного казахстанского бойца ММА и актёра кино. Ему удалось добыть две досрочные победы над опытными соперниками и продлить успешную серию до шести поединков кряду.

Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов связался со спортивным менеджером Ерасылом Каиргелдиным, с которым обсудил прогресс Токтара, узнал о его финансовых условиях в казахстанской организации OCTAGON и планах на будущее.

- Прежде всего - сочетанием ярких побед и сильного медийного образа. Уже в дебюте, на турнире OCTAGON 20, Еркебулан нокаутировал соперника за 20 секунд, а сумасшедший нокаут в Ташкенте, в реванше с Абдулазизом Сотволдиевым, просто взорвал интерес к его персоне. Дальше он продолжил подтверждать уровень: большинство его побед - нокауты, а каждый бой превращается в шоу. Плюс немаловажно, что он актёр и медийная личность. Он пришёл в ММА уже с определённой популярностью, и это помогло расширить охват, привлекая к спорту зрителей, которые раньше боями не интересовались.

- Создаётся ощущение, что многие узнали о той же лиге OCTAGON именно благодаря Еркебулану. Можно ли считать его лицом этой организации?

- Безусловно да. После появления Токтара просмотры OCTAGON на YouTube выросли в разы, а турниры с его участием стали рекордными по охвату. Несколько ивентов с ним собрали миллионы просмотров, а 3,7 миллиона просмотров на OCTAGON 70 - это абсолютный рекорд лиги. Кроме того, Еркебулан стал первым обладателем нового пояса BMF (Лучший медийный боец - Прим. автора) - титула, созданного специально для медийных бойцов. Его имя постоянно используется в маркетинге, анонсах и промороликах. Так что, можно сказать, что сейчас он - главный амбассадор OCTAGON.

- Да, и эти примеры довольно очевидны. Во-первых, статистика просмотров: если до 2021 года турниры OCTAGON собирали десятки тысяч просмотров, то после дебюта Токтара охват вырос как минимум в десять раз и стабилизировался на уровне сотен тысяч. Во-вторых, рост продолжался и дальше: с 2021 по 2025 годы аудитория заметно увеличилась. И, в-третьих, турниры с его участием устанавливают рекорды - миллионы просмотров на YouTube. Плюс стоит отметить изменения в политике самой лиги: введение титула BMF, создание медиаростера, фокус на раскрутку харизматичных бойцов. Всё это началось именно после его появления. Это всё служит наглядным примером, что Еркебулан вывел лигу на новый уровень.

- Сколько, если не секрет, зарабатывает Токтар за один бой в лиге OCTAGON?

- Официально его гонорар не раскрывается, но по статусу он в числе самых высокооплачиваемых бойцов Казахстана. В среднем, участник главного карда OCTAGON получает 1-1,2 миллиона тенге, а топовые звёзды - около десяти тысяч долларов за бой, то есть 5-6 миллионов тенге. Максимальные выплаты в отечественных лигах доходят до 20-30 тысяч долларов (10-15 миллионов тенге). С учётом того, что Токтар - чемпион BMF, главный медийный боец и лидер по просмотрам, его гонорар логично оценивать в самом верхнем диапазоне.

- Он уже открыто говорит о желании проводить большие бои не только в Казахстане, но и в США. Учитывая статус, медийность и стремительный рост популярности, появление в американских промоушенах - вопрос времени. Он часто проводит сборы в США, в зале American Top Team со звёздами UFC. Так что увидеть Еркебулана в боях за океаном вполне возможно. Как минимум, он сам к этому стремится.

В 2025 году Еркебулан одержал две победы нокаутом. В феврале он в четвёртом раунде остановил таджикистанца Камариддина Хасанова и стал обладателем пояса BMF от лиги OCTAGON, а в августе во втором отрезке финишировал иранца Фарзада Гадери.

26 декабря его ждёт боксёрский поединок на шоу All Stars в Ташкенте (Узбекистан). Соперником будет Тимур Никулин, у которого 1-1 в профи-ММА и 9-1-2 (4 КО) в боксе. Кстати, у самого Токтара тоже есть рекорд в профессиональном боксе - 1-0 (1 КО).

Напомним, что в этом году Токтар уже рассказывал о подготовке к боям в США и переговорах с. Более того, он озвучил пошаговый план по развитию карьеры за океаном, если ему придётся выступать в менее статусных организациях. Обо всём этом можете прочитать здесь:

Казахстанский актёр-боец заинтересовал UFC: у него есть бизнес-план и яркие цели

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!