Алмабаев узнал цену победы над двукратным чемпионом UFC

Эксперт в области смешанных единоборств, обозреватель MMA Исатай Мадиев высказался о следующем поединке казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева (23-3) против мексиканца Брэндона Морено (23-8-2), передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Я думаю, в этом бою Асу рассматривается как андердог. Но то, что Морено только недавно дрался и сразу заходит в новый тренировочный лагерь, это может сыграть роль. Очень хороший бой, но есть свои нюансы: Асу едет на территорию соперника, Мехико — высоко расположенный город. В целом, это хороший шанс для Асу попасть в топ-5 рейтинга. В случае победы он очень сильно приблизится к титульнику", — заявил Мадиев.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Алмбаев выступит против Морено на турнире UFC в Мексике 1 марта 2026 года.

Брэндон Морено располагается на четвёртой строчке рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC и имеет статистику выступлений в промоушене 11 побед, 6 поражений и 2 ничьи. Мексиканец является экс-двукратным чемпионом организации в этом весе. Свой последний поединок он провёл 6 декабря 2025 года на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США), где уступил японцу Тацуро Таире (18-1), проиграв досрочно во втором раунде.

Асу Алмабаев, занимающий седьмое место в рейтинге категории, имеет рекорд 6-1 в UFC. Казахстанский боец в последний раз выходил в октагон 22 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар), где в третьем раунде одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом (25-10).

Президент UFC решил лишить Махачева чемпионского пояса в весе Рахмонова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!