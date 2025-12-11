Асу Алмабаев получил громкий бой с двукратным чемпионом UFC

Стало известно, с кем следующий бой проведёт казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (23-3), передают Vesti.kz.

По данным "Вестника ММА", Алмабаев получил поединок против известного мексиканца Брэндона Морено (23-8-2), который состоится 1 марта в Мексике.

Морено занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC и имеет рекорд в американском промоушене: 11-6-2. Алмабаев идёт седьмым с рекордом в UFC: 6-1. Чемпионом дивизиона является американец мьянманского происхождения Джошуа Ван (16-2).

Морено - бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе. Последний бой провёл 6 декабря 2025 года на UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и потерпел досрочное поражение во втором раунде от японца Тацуро Таира (18-1).

Алмабаев последний раз дрался 22 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар), где в третьем раунде финишировал американца Алекса Переса (25-10).

Было грустно: как казахстанцы бились в UFC в 2025 году и почему следующий год будет круче?

