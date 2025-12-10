Было грустно: как казахстанцы бились в UFC в 2025 году и почему следующий год будет круче?

Казахстанские бойцы UFC завершили год с отрицательным суммарным рекордом. Были и хорошие моменты, но грустных всё же было больше. Корреспондент Vesti.kz подводит общие итоги года казахстанцев в UFC.

На этой неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится заключительный турнир UFC в 2025 году, но на нём представителей Казахстана уже не будет.

Казахстанцы провели 13 боёв за год, но побед мало

13 поединков UFC с участием казахстанцев прошли в этом году. В них наши соотечественники одержали четыре победы и потерпели девять поражений. Каждый, кто выходил в октагон, проигрывал как минимум один раз, а единственным бойцом с положительным рекордом за 2025-й стал Асу Алмабаев (2-1).

У Бекзата Алмахана была и яркая победа, и поражение (1-1), а Николай Веретенников выиграл лишь один из трёх поединков (1-2). Другим бойцам удача в этом году не улыбалась.

Алиби Идрис проиграл свой первый бой под эгидой UFC (0-1), а Азат Максум и Дияр Нургожай проиграли по два раза (0-2), но если у Азата были поражения решением, то у Дияра досрочные. И только Шавкат Рахмонов ни разу не вышел в клетку (0-0).

Казахстанцы стали авторами двух ярких финишей, когда Алмахан наглухо нокаутировалв мае, и когда Алмабаев поймал на удушающий приёмв ноябре.

Зато сами досрочно казахстанцы проигрывали целых пять раз в 2025 году. Особенно больно за Нургожая, который начал карьеру в UFC с двух поражений сдачей. Неприятно было видеть и поражение Алмабаева техническим нокаутом от Манела Капе. Также досрочно проигрывали Веретенников и Идрис.

Два уникальных дебюта и два прощания с UFC

В этом году свои первые бои в лучшей лиге мира провели двое бойцов - представитель наилегчайшего веса Идрис и полутяжеловес Нургожай. В то же время у двоих других казахстанцев закончился контракт с промоушеном, и они остались без предложения о продолжении сотрудничества - это Максум из наилегчайшего дивизиона и полусредневес Веретенников.

Особенным можно считать как дебют Нургожая, так и дебют Идриса. Дияр стал первым казахстанцем, кто бился в UFC после получения контракта на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), а Алиби стал первым из своей страны, кто попал в UFC через шоу The Ultimate Fighter (TUF), пусть он и проиграл в финале.

Надеемся, что в 2026 году обоим удастся открыть счёт своим победам в американской организации.

За эти 12 месяцев казахстанцы дрались в шести странах. В США было шесть поединков казахстанцев, три из которых в Лас-Вегасе, по одному - в Чикаго, Сиэтле и Новом Орлеане. В Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар) прошли по два противостояния, по одному - в Монреале (Канада), Баку (Азербайджан) и Шанхае (Китай). Пять боёв прошли на номерных ивентах, восемь - на обычных категории Fight Night.

В целом, год нельзя назвать успешным, ведь на 2025-й были большие надежды, связанные с возможным чемпионством Рахмонова и не только. Фактически же за год продвижений нет: Шавкат был вторым, а стал третьим номером в полусреднем весе, а Асу был восьмым, а стал седьмым в наилегчайшем. Плюс-минус те же позиции.

Общее соотношение побед и поражений казахстанцев расстраивает, как и отсутствие боёв Шавката. Поражения других перспективных бойцов тоже не говорит ни о чём хорошем. Будем надеяться, что 2026 год станет для казахстанских бойцов UFC куда более успешным, нежели 2025-й.

