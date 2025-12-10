Президент UFC решил лишить Махачева чемпионского пояса в весе Рахмонова

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров высказал мнение, что глава промоушена Дэйна Уайт рассчитывает на скорое поражение действующего чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева (28-1), передают Vesti.kz.

"Я уверен, что Дана Уайт прекрасно понимал, что Мераб на эмоциональном спаде и надо ему дать этот бой с Петром. Потому что один человек не может долго выигрывать, это плохо для бизнеса, как говорится. Он сейчас мечтает, чтобы Ислам проиграл, наверняка поэтому будет стараться с Топурией свести. Потому что это единственный человек, который может у него выиграть", — цитирует слова Тактарова "Чемпионат".

Ислам Махачев — один из самых доминирующих бойцов современности. Он владел чемпионским поясом UFC в лёгком весе с 2022. В своем последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Махачев перешёл в полусредний вес, где уверенно победил австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3), завершив поединок выигрышем единогласным решением судей.

Помимо прочего, Махачев занимает первую строчку в рейтинге P4P (вне зависимости от весовых категорий) UFC и имеет одну из самых впечатляющих серий побед в промоушене.

Ранее чемпион лёгкого веса испанец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0) заявлял, что готов подняться в полусредний дивизион и забрать титул дагестанского файтера.

Добавим также, что одним из главных претендентов на титул в новом весе россиянина является казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!