Любительский бокс
Сегодня 09:32
 

Казахстан третий по полуфиналистам на ЧМ-2025 по боксу от IBA. А кто лидер?

  Комментарии

Казахстан третий по полуфиналистам на ЧМ-2025 по боксу от IBA. А кто лидер? Абылайхан Жусупов. Фото: Olympic.kz©

Сегодня, 11 декабря, состоятся полуфинальные бои на чемпионате мира по боксу от IBA, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

По числу участников 1/2 финала Казахстан с шестью боксерами идет на третьем месте. Больше всех соискателей на финалы у России - 13 боксеров во всех весовых категориях.

На втором месте сборная Узбекистана, представленная девятью боксерами.

Всего в 1/2 финала выступят представители 16 стран:

  • Россия - 13 боксеров
  • Узбекистан - 9
  • Казахстан - 6
  • Армения - 5
  • Азербайджан - 3
  • Грузия - 2
  • Замбия - 2
  • Испания - 2
  • Кыргызстан - 2
  • Таджикистан - 2
  • Беларусь - 1
  • Куба - 1
  • Мали - 1
  • Молдова - 1
  • Непал - 1
  • Туркменистан - 1

Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

