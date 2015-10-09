Казахстан третий по полуфиналистам на ЧМ-2025 по боксу от IBA. А кто лидер?

Сегодня, 11 декабря, состоятся полуфинальные бои на чемпионате мира по боксу от IBA, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

По числу участников 1/2 финала Казахстан с шестью боксерами идет на третьем месте. Больше всех соискателей на финалы у России - 13 боксеров во всех весовых категориях.

На втором месте сборная Узбекистана, представленная девятью боксерами.

Всего в 1/2 финала выступят представители 16 стран:

Россия - 13 боксеров

Узбекистан - 9

Казахстан - 6

Армения - 5

Азербайджан - 3

Грузия - 2

Замбия - 2

Испания - 2

Кыргызстан - 2

Таджикистан - 2

Беларусь - 1

Куба - 1

Мали - 1

Молдова - 1

Непал - 1

Туркменистан - 1

Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

