Казахстан третий по полуфиналистам на ЧМ-2025 по боксу от IBA. А кто лидер?

Сегодня, 11 декабря, состоятся полуфинальные бои на чемпионате мира по боксу от IBA, сообщают Vesti.kz.
От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).
По числу участников 1/2 финала Казахстан с шестью боксерами идет на третьем месте. Больше всех соискателей на финалы у России - 13 боксеров во всех весовых категориях.
На втором месте сборная Узбекистана, представленная девятью боксерами.
Всего в 1/2 финала выступят представители 16 стран:
- Россия - 13 боксеров
- Узбекистан - 9
- Казахстан - 6
- Армения - 5
- Азербайджан - 3
- Грузия - 2
- Замбия - 2
- Испания - 2
- Кыргызстан - 2
- Таджикистан - 2
- Беларусь - 1
- Куба - 1
- Мали - 1
- Молдова - 1
- Непал - 1
- Туркменистан - 1
Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.
