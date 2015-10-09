Определились первые пять участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершились матчи шестого туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых определились пять участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

Это лондонский "Арсенал", мюнхенская "Бавария", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Эти пять команд уже не опустятся ниже 25-го места в общей таблице ЛЧ.

Оставшиеся два тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут во второй половине января. Те команды, которые займут места с 1-го по 8-е включительно, гарантируют место в 1/8 финала турнира. Команды, которые финиширует на местах с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах, то есть в 1/16 финала.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия) и состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финальном матче прошлогоднего турнира разгромил "Интер" со счётом 5:0.

Four more teams into the knockout phase ✅#UCL pic.twitter.com/prqgwY2TM1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025

Добавим, что этом розыгрыше Лиги чемпионов дебютировал "Кайрат", который впервые в истории пробился основной раунд турнира. Алматинский клуб набрал очко в шести турах и замыкает общую таблицу ЛЧ.

"Кайрату" осталось провести два матча на общем этапе турнира: 20 января 2026 года подопечные Рафаэля Уразбахтина примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом".

