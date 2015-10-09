Узбекский талант побил легенду бокса и выиграл медаль ЧМ-2025 с участием Казахстана

Боксёр сборной Узбекистана Турарбек Хабибуллаев вышел в полуфинал чемпионата мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 92 килограммов 23-летний узбекистанец одержал одну из самых громких побед турнира, переиграв легенду мирового бокса — кубинца Хулио Сесара Ла Круса.

По итогам трёх раундов судьи вынесли раздельное решение — 4:1 в пользу Хабибуллаева. Эта победа гарантировала ему минимум бронзовую медаль мирового первенства. Для узбекистанца это уже не первое крупное достижение: он является чемпионом мира среди молодёжи-2022 и обладателем титула взрослого чемпионата мира по версии World Boxing (2025).

Его соперник Ла Крус — один из самых титулованных боксёров современности: двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и пятикратный чемпион мира.

В борьбе за медали также продолжают участие представители Казахстана. Накануне в четвертьфиналах победы одержали Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Сабыржан Аккалыков, Оразбек Асылкулов, Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов, обеспечив себе как минимум бронзу. Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев, Нурлан Сапарбай и Даниял Сабит завершили выступление на стадии 1/4 финала.

Сегодня, 11 декабря, шесть казахстанских боксёров проведут полуфинальные бои - прямая трансляция поединков доступна по этой ссылке.

Турнир завершится 13 декабря. Призовой фонд впечатляет: чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

Казахстан третий по полуфиналистам на ЧМ-2025 по боксу от IBA. А кто лидер?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!