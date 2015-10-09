Легендарный боксёр принёс Казахстану первую медаль чемпионата мира-2026

Представитель сборной Казахстана по боксу Темиртас Жусупов провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 48 килограммов стал Лал Прасад Упрети из Непала. Бой завершился победой казахстанца со счётом 5:0.

Таким образом, Жусупов вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

В 1/8 финала Темиртас одолел Девендра Сингх Соланки из Индии (4:0).

Далее сегодня, 10 декабря, за выход в 1/2-ю побьются ещё девять казахстанцев. Подробная информация о соперниках и прямая трансляция поединков доступна здесь.

37-летний Жусупов — одна из ключевых фигур в истории казахстанского любительского бокса. В его активе титул чемпиона мира (2021), два золота чемпионатов Азии (2013 и 2019), победа в лиге WSB (2015), а также триумфы на Всемирных военных играх (2019) и мировом первенстве среди военнослужащих (2021). Кроме того, он многократный чемпион Казахстана.

Напомним, чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

