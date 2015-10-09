Узбекистан лишили медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

Узбекистанский боксёр Шодиёржан Меликузиев завершил выступление на чемпионате мира-2025 IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале категории до 48 килограммов он встретился с действующим чемпионом Европы Субханом Мамедовым из Азербайджана и уступил ему по итогам трёх раундов — 1:4. Победа позволила Мамедову выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль.

23-летний Меликузиев — чемпион Азии-2024, участник мирового первенства-2023 и чемпионата мира-2025 под эгидой World Boxing.

В этот же день, 10 декабря, свои четвертьфиналы победно провели казахстанские боксёры Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев, напротив, уступили соперникам. Прямая трансляция боёв доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов полагается по 10 тысяч долларов.

