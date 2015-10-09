Казах нокдауном принёс Узбекистану медаль ЧМ-2025 по боксу

Этнический казах Арман Маханов, выступающий за сборную Узбекистана, вышел в полуфинал чемпионата мира-2025 по боксу IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов Маханов встретился с кубинцем Алехандро Лопесом и одержал уверенную победу единогласным решением судей. При этом в третьем раунде узбекистанец отправил соперника в нокдаун, что окончательно закрепило его преимущество и гарантировало ему как минимум бронзовую медаль мирового первенства.

На пути к 1/4 финала Маханов досрочно победил белоруса Владислава Смягликова и нокаутом выиграл у представителя команды IBA-PRO Криса Томпсона.

Сегодня, 10 декабря, успех в своих четвертьфинальных поединках также отпраздновали представители сборной Казахстана Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай уступили соперникам и завершили выступление на стадии 1/4 финала.

Далее в вечерней сессии, которая стартует в 22:00 по времени Астаны, на ринг выйдут ещё четыре представителя Казахстана. Прямая трансляция боёв будет доступна здесь.

Мировое первенство проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а боксёрам, дошедшим до четвертьфиналов, начислят по 10 тысяч долларов.

