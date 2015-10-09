Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 22:36
 

Сенсацией обернулся бой Казахстана за медаль чемпионата мира-2025

Представитель сборной Казахстана по боксу Даниял Сабит провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На этой стадии ему противостоял Патрик Чинемба из Замбии. Поединок прошёл в рамках весовой до 51 килограмма.

Дебютная трёхминутка завершилась победой Чинемба - 3:2. Второй раунд с идентичным счётом остался за казахстанцем. В третьем раунде сильнее снова неожиданно оказался Чинемба (5:2 исход поединка), вышедший в полуфинал турнира и гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

Судейские записки боя Данияла Сабита в полуфинале ЧМ-2025 по боксу IBAСкриншот: кадр из видео

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас ЖусуповСакен Бибосынов и Сабыржан АккалыковСерик ТемиржановСанатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

В вечерней сессии, которая начнётся в 22:00 по времени Астаны, на ринг выйдут ещё три боксёра из Казахстана. Прямая трансляция доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

