Нокдауном обернулся бой казахстанского вице-чемпиона мира против нокаутёра из профи на ЧМ-2025

Представитель сборной Казахстана по боксу Серик Темиржанов провёл четвертьфинальный бой против таджикистанца Акмала Убайдова в рамках чемпионата мира IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ).

Их поединок прошёл в лимите весовой категории до 60 килограммов. Первая трёхминутка оказалась на стороне Убайдова - 5:0. Во втором раунде таджикистанец мощным ударом отправил Темиржанова в нокдаун, однако Серик продолжил встречу.

В третьем отрезке казахстанца устроил бы лишь только нокаут, но, несмотря на старания, он не смог финишировать соперника и упустил победу.

Таким образом, Темиржанов покидает турнир, а Убайдов выходит в полуфинал и гарантирует себе бронзовую медаль соревнований.

Ранее свои четвертьфиналы выиграли Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов.

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Стоит отметить, что Убайдов с 2021 года выступает в профессионалах. Также он является победителем чемпионата Азии-2024.

Далее сегодня, 10 декабря, за выход в 1/2-ю побьются ещё восемь казахстанцев. Подробная информация о соперниках и прямая трансляция поединков доступна здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!