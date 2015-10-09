Прямая трансляция битвы Казахстан - Узбекистан и других боёв на ЧМ по боксу

Сегодня, 10 декабря, десять казахстанских боксёров выступят в четвертьфинале чемпионата мира-2025 от IBA, проходящего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На ринг поднимутся Темиртас Жусупов (48 кг), Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).

Бои 1/4 финала

18:15, 48 кг. Темиртас Жусупов - Лал Прасад Упрети (Непал)

18:45, 54 кг. Сакен Бибосынов - Мвенго Мвале (Замбия)

19:00, 60 кг. Серик Темиржанов - Акмал Убайдов (Таджикистан)

19:30, 67 кг. Санатали Тольтаев - Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)

20:15, 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Мирослав Капулер-Ищенко (Израиль)

21:15, +92 кг. Нурлан Сапарбай - Давид Чалоян (Армения)

22:15, 51 кг. Даниял Сабит - Патрик Чинемба (Замбия)

22:30, 57 кг. Оразбек Асылкулов - Карлос Мартинес Бернад (Испания)

23:15, 63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Ахмад Штиви (Израиль)

23:45, 71 кг. Абылайхан Жусупов - Сархан Алиев (Азербайджан)

Прямая трансляция поединков будет доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

