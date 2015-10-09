Казахстанский боксёр привлёк внимание британского эксперта на ЧМ

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс отметил Сабыржана Аккалыкова во время его одного из боёв на чемпионате мира от IBA, проходящем в эти дни в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
В 1/16 финала весовой категории до 75 килограммов он встречался с Джошуа Аароном из Сейшельских островов и победил его со счётом 5:0. В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне.
"Приятно видеть, что некоторые казахстанские боксёры взяли на вооружение обманные финты", - отметил О'Хиггинс в видео.
Напомним, что Аккалыков дошёл до 1/4 финала и сегодня, 10 декабря, встретится с Мирославом Капулером-Ищенко из Израиля. Кроме того, на ринг поднимутся ещё девять казахстанских боксёров. Расписание боёв доступно по ссылке.
Good to see that some of the Kazakh boxers have adopted cock feints into their arsenal. pic.twitter.com/Xztr2YXY9z— Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) December 8, 2025
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.
