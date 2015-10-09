Казахстанский боксёр привлёк внимание британского эксперта на ЧМ

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс отметил Сабыржана Аккалыкова во время его одного из боёв на чемпионате мира от IBA, проходящем в эти дни в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 75 килограммов он встречался с Джошуа Аароном из Сейшельских островов и победил его со счётом 5:0. В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне.

"Приятно видеть, что некоторые казахстанские боксёры взяли на вооружение обманные финты", - отметил О'Хиггинс в видео.

Good to see that some of the Kazakh boxers have adopted cock feints into their arsenal. pic.twitter.com/Xztr2YXY9z — Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) December 8, 2025

Напомним, что Аккалыков дошёл до 1/4 финала и сегодня, 10 декабря, встретится с Мирославом Капулером-Ищенко из Израиля. Кроме того, на ринг поднимутся ещё девять казахстанских боксёров. Расписание боёв доступно по ссылке

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

