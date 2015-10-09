Казахстанец побил непобеждённого профи-боксёра и взял медаль ЧМ-2025

Представитель сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов выступил в четвертьфинале чемпионата мира IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограмма его соперником стал израильтянин Ахмад Штиви. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Зейнуллинова единогласным решением судей со счётом 5:0.

Таким образом, Ертуган стал пятым полуфиналистом из Казахстана, который выходом в 1/2-ю гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

Стоит отметить, что Штиви успешно выступает на профессиональном ринге. Там его рекорд составляет девять побед, включая семь нокаутов, и ни одного поражения.

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Сабыржан Аккалыков и Оразбек Асылкулов.

Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев, Нурлан Сапарбай и Даниял Сабит, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

В вечерней сессии на ринг выйдет ещё один представитель Казахстана - Абылайхан Жусупов. Прямая трансляция его поединка будет доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

