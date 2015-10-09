Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:40
 

Казахстанец побил непобеждённого профи-боксёра и взял медаль ЧМ-2025

  Комментарии

Поделиться
Казахстанец побил непобеждённого профи-боксёра и взял медаль ЧМ-2025 Ертуган Зейнуллинов. ©KBF

Представитель сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов выступил в четвертьфинале чемпионата мира IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Представитель сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов выступил в четвертьфинале чемпионата мира IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограмма его соперником стал израильтянин Ахмад Штиви. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Зейнуллинова единогласным решением судей со счётом 5:0.

Таким образом, Ертуган стал пятым полуфиналистом из Казахстана, который выходом в 1/2-ю гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

Стоит отметить, что Штиви успешно выступает на профессиональном ринге. Там его рекорд составляет девять побед, включая семь нокаутов, и ни одного поражения.

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас ЖусуповСакен Бибосынов, Сабыржан Аккалыков и Оразбек Асылкулов.

Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев, Нурлан Сапарбай и Даниял Сабит, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

В вечерней сессии на ринг выйдет ещё один представитель Казахстана - Абылайхан Жусупов. Прямая трансляция его поединка будет доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Вечер бокса 50/1, Актобе (Казахстан), мужчины
12 декабря   •   отменён
- : -
Кто победит в основное время?
Данабеков

0%

Ничья

0%

Сейтжан

0%

Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!