Жусупов разгромил призёра ЧМ и принёс Казахстану медаль чемпионата мира-2025

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 71 килограмма ему противостоял бронзовый призёр ЧМ-2021, двукратный чемпион Азербайджана - Сархан Алиев.

Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Жусупова со счётом 5:0.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал стране бронзовую медаль соревнований.

Жусупов - трёхкратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019, 2021) и серебряный медалист чемпионата Азии (2017).

Ранее сегодня, 10 декабря, в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Сабыржан Аккалыков, Оразбек Асылкулов и Ертуган Зейнуллинов.

Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев, Нурлан Сапарбай и Даниял Сабит, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

