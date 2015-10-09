Бибосынов устроил разгром и за один бой выиграл 38 миллионов на ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов выступил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 54 килограммов его соперником стал замбиец Мвенго Мвале. В первом раунде казахстанец не оставил ему шансов, выиграв со счётом 4:1. Вторая трёхминутка оказалась ещё успешнее для Бибосынова - 5:0. В третьем отрезке Сакен не дал оппоненту перевернуть исход встречи и довёл встречу до уверенной победы.

Таким образом Сакен вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль соревнований и как минимум 75 000 долларов (38,8 миллиона тенге).

Напомним, ранее такого же успеха добился Темиртас Жусупов.

Далее сегодня, 10 декабря, за выход в 1/2-ю побьются ещё восемь казахстанцев. Подробная информация о соперниках и прямая трансляция поединков доступна здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

