Мощным нокаутом завершился бой чемпиона мира из Казахстана за медаль ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков провёл четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 75 килограммов стал представитель Израиля Мирослав Капулер-Ищенко. Аккалыков быстро разбил лицо оппонента из-за чего рефери пришлось останавливать встречу. Тем не менее поединок продолжился - но ненадолго.

За несколько секунд до конца дебютной трёхминутки казахстанец мощнейшим ударом отправил Капулера-Ищенко в нокдаун, после чего судья решил остановить избиение.

Таким образом, Аккалыков одерживает победу техническим нокаутом и выходит в полуфинал и гарантирует себе бронзовую медаль соревнований.

Аккалыков становился чемпионом мира среди юниоров, а также побеждал на этапе Кубка мира в Астане.

В этот же день, 10 декабря, свои четвертьфиналы победно провели казахстанские боксёры Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серик Темиржанов и Санатали Тольтаев, напротив, уступили соперникам.

Далее на ринг выйдут ещё четыре казахстанца. Прямая трансляция боёв доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов полагается по 10 тысяч долларов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!