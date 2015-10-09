Казахстан с разгромом вышел в полуфинал и взял медаль ЧМ по боксу

Представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов вышел в полуфинал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На стадии 1/8-й весовой категории до 57 килограммов ему противостоял испанец Карлос Мартинес Бернад. Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Асылкулова со счётом 5:0.

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков.

Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

В вечерней сессии, которая начнётся в 22:00 по времени Астаны, на ринг выйдут ещё два боксёра из Казахстана. Прямая трансляция доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

