Любительский бокс
Сегодня 07:10
 

Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу Сакен Бибосынов. ©Турар Казангапов

Сегодня, 11 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные бои, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

Бои пройдут в рамках дневной (17:00 по казахстанскому времени) и вечерней (22:00) сессии.

1/2 финала

17:00

  • 48 кг. Темиртас Жусупов - Эдмонд Худоян (Россия)
  • 54 кг. Сакен Бибосынов - Тапа Чандра Бахадур (Непал)
  • 75 кг. Сабыржан Аккалықов - Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан)

22:00

  • 57 кг. Оразбек Асылкулов - Андрей Пегливанян (Россия)
  • 63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Илья Попов (Россия)
  • 71 кг. Абылайхан Жусупов - Ихтияр Нишонов (Кыргызстан)

Прямая трансляция поединков будет доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

