Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 11 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные бои, сообщают Vesti.kz.
От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).
Бои пройдут в рамках дневной (17:00 по казахстанскому времени) и вечерней (22:00) сессии.
1/2 финала
17:00
- 48 кг. Темиртас Жусупов - Эдмонд Худоян (Россия)
- 54 кг. Сакен Бибосынов - Тапа Чандра Бахадур (Непал)
- 75 кг. Сабыржан Аккалықов - Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан)
22:00
- 57 кг. Оразбек Асылкулов - Андрей Пегливанян (Россия)
- 63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Илья Попов (Россия)
- 71 кг. Абылайхан Жусупов - Ихтияр Нишонов (Кыргызстан)
Прямая трансляция поединков будет доступна по этой ссылке.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.
