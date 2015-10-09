Эксперт вынес вердикт по скандальному бою Казахстан-Россия на ЧМ-2025 по боксу от IBA

Британский эксперт Мэтт Робинсон поделился мнением по поводу скандального боя между казахстанцем Ерасылом Жакпековым и россиянином Джамбулатом Бижамовым на чемпионата мира-2025, проходящего в ОАЭ под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились в 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов. В третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун, но судьи отдали победу россиянину. Однако некоторые фанаты бокса выразили несогласие с судейским решением.

"Многие спрашивали моё мнение о этом бою, и лично я считаю, что Жакпеков был очень несчастлив — он мог бы выиграть, а возможно, даже досрочно завершить бой. По моему счёту, первый раунд выиграл Бижамов. Да, у Жакпекова были успехи, особенно по корпусу, но Бижамов выглядел чуть точнее, особенно когда выпускал переднюю или заднюю руку. Второй раунд я отдал Жакпекову: бой был плотным, но инициатива, темп и давление исходили от него, и он наносил более эффективные удары. Финальный раунд. К этому моменту лишь один судья вел счёт в пользу Бижамова, а остальные четверо держали равный счёт. Жакпеков сильно потряс Бижамова — настолько, что рефери назначил "стоячий нокдаун". Здесь у меня есть сомнения. Я много раз видел Бижамова, он стойкий, но даже когда рефери проверял, может ли он продолжать, он оставался неустойчивым. Учитывая, как останавливают другие бои, где боксёры выглядят гораздо лучше, этот раунд тоже теоретически мог — и, возможно, должен был — быть остановлен. Но бой продолжился. Тем не менее, "стоячий нокдаун" не обязательно делает раунд 10–8. Бижамов пришёл в себя и продолжил, но мне всё равно казалось, что более чистая и эффективная работа была за Жакпековым. После пересмотра бой был отдан Бижамову — решение судей 3–2 в его пользу за последний раунд. Лично я счёл это странным, но вряд ли удивительным: похоже, IBA не хотела, чтобы один из российских фаворитов в весе 80 кг выбывал до стадии медалей", - написал Робинсон в соцсетях.

Добавим, что сегодня, 11 декабря, на ЧМ-2025 пройдут полуфинальные поединки. От Казахстана на ринг выйдут шесть боксёров. Прямая трансляция боёв доступна по этой ссылке.

