Казахстанец отправил чемпиона мира из России в нокдаун и проиграл на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков не смог выйти в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/8 финала в весе до 80 килограммов был россиянин Джамбулат Бижамов.

Первый раунд Жакпеков остался за Жакпековым раздельным решением судей (3:2). Вторая трехминутка сложилась в пользу россиянина - 4:1.

В третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун, но несмотря на это, поединок завершился в пользу его соперника - победа раздельным решением судей - 4:1.

Бижамов является чемпионом мира среди юниоров, трехкратным чемпионом мира по юниорам и серебряным призером чемпионата мира среди взрослых.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

