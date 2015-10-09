Легендарный боксер из Казахстана учинил разгром на ЧМ-2025

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/8 финала в весе до 48 килограммов был Девендра Сингх Соланки из Индии. Поединок завершился победой Жусупова - 4:0.

37-летний Жусупов - легенда казахского любительского бокса. Он - чемпион мира (2021) и Азии (2013, 2019), а также чемпион серии WSB (2015), Всемирных военных игр (2019) и чемпионата мира среди военнослужащих (2021). Еще неоднократно выигрывал национальный чемпионат.

Напомним, чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!