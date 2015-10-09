IBA объявила вердикт по нокауту казахстанца на ЧМ-2025 по боксу

В Международной ассоциации бокса (IBA) прокомментировали победный нокаут представителя сборной Казахстана Серика Темиржанова в 1/8-й финала чемпионата мира, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Напомним, накануне 27-летний спортсмен провёл второй поединок в рамках турнирах в весовой категории до 60 килограммов. Соперником Темиржанова был Эндрю Чилата из Замбии. Бой завершился уже во втором раунде, когда казахстанец отправил оппонента в нокаут, хлёстко пробив в печень.

"Казахстанец Серик Темиржанов вырубил соперника мощным ударом в корпус и победил с досрочной остановкой в бою против шестого номера посева Эндрю Чилаты из Замбии. Темиржанов проходит в четвертьфинал лёгкой весовой категории", — пишет пресс-служба IBA.

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Чемпионат мира по боксу IBA, который проходит в Дубае с 4 по 13 декабря, предлагает участникам впечатляющие призовые. Обладатели золотых медалей получат по 300 000 долларов, серебряные призёры заработают 150 000, бронзовые — 75 000. Даже боксёры, остановившиеся в четвертьфинале, не уедут ни с чем — им предусмотрено по 10 000 долларов.

