Тайсон объявил дату возвращения на ринг. В соперниках - легенда с 50-0

Появились сведения о том, что в 2026 году планируется громкий выставочный бой между двумя культовыми американскими боксёрами — 58-летним бывшим абсолютным королём тяжёлого веса Майком Тайсоном и 48-летним экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, передают Vesti.kz.

Тайсон раскрыл дату и место боя

Легендарный тяжеловес подтвердил, что договорённость близка, и впервые озвучил ориентировочные параметры предстоящего шоу:

"Это пройдёт в марте и в Африке. Это будет невероятно, мы побьём все рекорды. Это будет одно из крупнейших событий в истории этого вида спорта", — цитирует слова Тайсона Source of Boxing.

Официального подтверждения пока нет, однако слова Тайсона добавили интриги вокруг поединка, который уже называют историческим событием.

Контекст: возвращения и реванши

Для Тайсона (50-7, 44 KO) это станет очередным выходом в ринг после ноябрьского боя 2024 года с блогером Джейком Полом, в котором "Железный Майк" проиграл по очкам после восьми раундов.

Мейвезер (50-0, 27 КО) же давно превратил выставочные поединки в своё ремесло. Он уже выходил на ринг против Логана Пола, Теншина Насукавы и Джона Готти III, а также активно обсуждает возможный официальный реванш с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

