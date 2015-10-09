Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

Американский боксёр Нуридин Шабазз выступил в поддержку казахстанского чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы после новости о проваленном допинг-тестировании, передают Vesti.kz.

По его мнению, вина Алимханулы ещё не доказана. Сообщалось, что казахстанец готов пройти повторную проверку.

"Мы с тобой, чемпион! Невиновен, пока не доказано обратное. Я был с Жанибеком весь тренировочный сбор! Ни разу не встречал человека, который даже близко был бы способен на обман! К тому же, в исламе мы не обманываем", — написал Шабазз в соцсетях.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Алимханулы (17-0, 12 КО) обнаружили запрещенное вещество мельдоний, а его объединительный бой против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO) отменён. Сам казахстанец отрицает намеренное применение вещества.

Ранее сообщалось, что WBO начала проверку по допинговому делу Алимханулы.

Между тем, сам Лара выступит в шоу и проведёт защиту титула против Йохана Гонсалеса (36-4, 34 КО) из Венесуэлы.

