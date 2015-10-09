Лара получил вместо Алимханулы нового соперника: что его связывает с Казахстаном?

Долгожданный объединительный бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) не состоится. Казахстанский боксёр провалил допинг-пробу — в его организме выявлены следы мельдония. В итоге титульный поединок отменился, а Алимханулы нашли замену. Подробности - в материале Vesti.kz.

Бой Алимханулы - Лара отменён: у казахстанца допинг?

На выходных в Сан-Антонио (США) Алимханулы должен был провести главный бой в карьере — унификацию с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), владеющим титулом WBA. Однако казахстанец сдал положительную допинг-пробу и был снят с карда. Всемирная боксерская организация (WBO) уже начала расследование по данному делу.

Между тем, Лара выступит в Сан-Антонио: ему уже подобрали нового сопперника — казахстанца заменил нокаутёр из Венесуэлы Йохан Гонсалес (36-4, 34 КО). Последний, к слову, знаком казахстанским любителям бокса.

Новый соперник Лары проигрывал казахстанцу

В 2016 года Гонсалес приезжал в Казахстан, а точнее - в Шымкент. Там, венесуэлец в составе команды Caciques Venezuela выступил в рамках четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB) против команды "Астана Арланс".

Соперником Гонсалеса был Абилхан Аманкул. Поединок продлился всю дистанцию, по итогам которой победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксёр (49:46, 49:46, 49:46).

Кто такой Абилхан Аманкул

28-летний Аманкул является серебряным призёром чемпионата мира (2017), вице-чемпионом Азиатских игр (2018), бронзовым призёром чемпионата Азии (2017),

С июня 2022 года по сентябрь 2023 года Абилхан выступал на профессионально ринге. За это время провёл пять боев, в которых одержал четыре победы нокаутом при одной ничьей. При этом несколько боёв он провел в андеркарте у мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса.

Добавим, что в 2025 году Гонсалес боксировал в марте и победил по очкам раздельным решением судей бывшего объединённого чемпиона мира американца Джарретта Хёрда.

Примечательно, что в 2018 году Хёрд победил Лару по очкам.

Теперь 42-летний Лара проведёт четвёртую защиту титула. Свой последний бой кубинец провел в сентябре 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию.

