Казахстан нокаутом выиграл первый бой на ЧМ по боксу

Сегодня на чемпионате мира по боксу под эгидой IBA в Дубае (ОАЭ) состоялся первый бой с участием Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Нурмагамед Юсупов, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, встречался против Навруза Джафоева из Таджикистана и оформил быстрый нокаут в первом раунде.

Ранее этнический казах из сборной Узбекистана досрочно победил на ЧМ по боксу, подробности - по ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч, а четвертьфиналисты - по 10 тысяч.

Состав казахстанской команды представлен здесь, а с первыми соперниками наших боксёров можно ознакомиться в этой новости.

Со счётом 5:0 и нокдауном обернулся бой Узбекистана на ЧМ с участием Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!