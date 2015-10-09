Казахстанские боксёры узнали первых соперников на ЧМ-2025 от IBA

В Дубае (ОАЭ) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по боксу от IBA, по итогам которой своих первых соперников узнали представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Итог жеребьёвки для сборной Казахстана
- 48 кг. Темиртас Жусупов - Гаурав Соланки (Индия) / Али Нгвандо (Танзания);
- 51 кг. Даниял Сабит - Келвин Майна (Кения);
- 54 кг. Сакен Бибосынов - Катего Кеорапетсе (Ботсвана);
- 57 кг. Оразбек Асылкулов - Джозеф (Фиджи) / Санчес Да Силва (Кабо-Верде);
- 60 кг. Серик Темиржанов - Эрдэнэбатын Цэндбаатар (Монголия);
- 63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Даваадал Алтангэрэл (Монголия) / Митч Ледерман (Австралия);
- 67 кг. Санатали Тольтаев - Джеральд Кабинда (Замбия);
- 71 кг. Абылайхан Жусупов - Альфино Саезар (Индонезия)/Арарат Арутюнян (Армения);
- 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Касилилика (Танзания) / Коусин (Сейшельские острова);
- 81 кг. Ерасыл Жакпеков - Эбенезер Зунграна (Буркина Фасо);
- 86 кг. Даулет Толемисов - Рамон Соуза (Бразилия);
- 92 кг. Нурмагамед Юсупов - Навруз Джафоев (Таджикистан);
- +92 кг. Нурлан Сапарбай - Исмаиливандаеж (Иран) / Раамезанпурделвар (IBA-Pro).
Бои в рамках турнира пройдут в Дубае с 4 по 13 декабря.
Организаторы турнира также раскрыли систему призовых. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — 150 тысяч, обладатели бронзы — 75 тысяч, а участники четвертьфинальной стадии заработают по 10 тысяч долларов.
Состав сборной Казахстана уже опубликован — с ним можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что национальная команда уже прибыла на место проведения чемпионата и начала финальную подготовку.
Ранее федерации Узбекистана и России также представили расширенные списки своих команд на грядущий турнир — они включили в заявки ведущих бойцов, представляющих страны на международной арене.
"Быть спортсменом, а потом занять такую позицию". Цзю о новой должности Головкина
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама