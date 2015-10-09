Казахстанские боксёры узнали первых соперников на ЧМ-2025 от IBA

В Дубае (ОАЭ) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по боксу от IBA, по итогам которой своих первых соперников узнали представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Итог жеребьёвки для сборной Казахстана

48 кг. Темиртас Жусупов - Гаурав Соланки (Индия) / Али Нгвандо (Танзания);

51 кг. Даниял Сабит - Келвин Майна (Кения);

54 кг. Сакен Бибосынов - Катего Кеорапетсе (Ботсвана);

57 кг. Оразбек Асылкулов - Джозеф (Фиджи) / Санчес Да Силва (Кабо-Верде);

60 кг. Серик Темиржанов - Эрдэнэбатын Цэндбаатар (Монголия);

63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Даваадал Алтангэрэл (Монголия) / Митч Ледерман (Австралия);

67 кг. Санатали Тольтаев - Джеральд Кабинда (Замбия);

71 кг. Абылайхан Жусупов - Альфино Саезар (Индонезия)/Арарат Арутюнян (Армения);

75 кг. Сабыржан Аккалыков - Касилилика (Танзания) / Коусин (Сейшельские острова);

81 кг. Ерасыл Жакпеков - Эбенезер Зунграна (Буркина Фасо);

86 кг. Даулет Толемисов - Рамон Соуза (Бразилия);

92 кг. Нурмагамед Юсупов - Навруз Джафоев (Таджикистан);

+92 кг. Нурлан Сапарбай - Исмаиливандаеж (Иран) / Раамезанпурделвар (IBA-Pro).

Бои в рамках турнира пройдут в Дубае с 4 по 13 декабря.

Организаторы турнира также раскрыли систему призовых. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — 150 тысяч, обладатели бронзы — 75 тысяч, а участники четвертьфинальной стадии заработают по 10 тысяч долларов.

Состав сборной Казахстана уже опубликован — с ним можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что национальная команда уже прибыла на место проведения чемпионата и начала финальную подготовку.

Ранее федерации Узбекистана и России также представили расширенные списки своих команд на грядущий турнир — они включили в заявки ведущих бойцов, представляющих страны на международной арене.

