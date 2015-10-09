Сборная Узбекистана включила топ-боксёров в состав на чемпионат мира

Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на чемпионат мира от IBA, который пройдёт с 1 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), передают Vesti.kz.

Завтра утром команда вылетит на предстоящий турнир. В её состав вошли такие топовые боксёры, как Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинхужаев.

Заявка сборной Узбекистана

48 кг. Шодиёржон Меликузиев

51 кг. Хасанбой Дусматов

54 кг. Асилбек Жалилов

57 кг. Хужаназар Нортожиев

60 кг. Абдумалик Халоков

63,5 кг. Саят Илясов

67 кг. Асадхужа Муйдинхужаев

71 кг. Шавкатжон Болтаев

75 кг. Фазлиддин Эркинбоев

80 кг. Жавохир Умматалиев

86 кг. Акмалжон Исроилов

92 кг. Турабек Хабибуллаев

+92 кг. Арман Маханов

Напомним, что чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч, а четвертьфиналисты - по 10 тысяч.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!