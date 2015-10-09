Сборная России по боксу назвала сильнейший состав на ЧМ-2025 с участием Казахстана

Сборная России по боксу объявила состав на чемпионат мира-2025 под эгидой IBA, который пройдет со 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В заявку вошли сильнейшие спортсмены — победители последнего чемпионата России в Екатеринбурге, а также действующие чемпионы мира и призёры крупнейших международных соревнований.

Состав сборной России на ЧМ-2025 по боксу:

48 кг — Эдмонд Худоян

51 кг — Баир Батлаев

54 кг — Вячеслав Рогозин

57 кг — Андрей Петливанян

60 кг — Всеволод Шумков

63,5 кг — Илья Попов

67 кг — Евгений Кооль

71 кг — Сергей Колденков

75 кг — Исмаил Муцольгов

80 кг — Джамбулат Бижамов

86 кг — Шарабутдин Атаев

92 кг — Муслим Гаджимагомедов

Свыше 92 кг — Давид Суров

Организаторы турнира также объявили призовые: чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а четвертьфиналисты заработают по 10 тысяч долларов.

С составом командой Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке. Отметим, что национальная сборная уже прибыла на соревнования.

Ранее сборная Узбекистана включила топ-боксёров в состав на чемпионат мира.

