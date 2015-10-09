Сборная России по боксу назвала сильнейший состав на ЧМ-2025 с участием Казахстана

Сборная России по боксу объявила состав на чемпионат мира-2025 под эгидой IBA, который пройдет со 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
В заявку вошли сильнейшие спортсмены — победители последнего чемпионата России в Екатеринбурге, а также действующие чемпионы мира и призёры крупнейших международных соревнований.
Состав сборной России на ЧМ-2025 по боксу:
- 48 кг — Эдмонд Худоян
- 51 кг — Баир Батлаев
- 54 кг — Вячеслав Рогозин
- 57 кг — Андрей Петливанян
- 60 кг — Всеволод Шумков
- 63,5 кг — Илья Попов
- 67 кг — Евгений Кооль
- 71 кг — Сергей Колденков
- 75 кг — Исмаил Муцольгов
- 80 кг — Джамбулат Бижамов
- 86 кг — Шарабутдин Атаев
- 92 кг — Муслим Гаджимагомедов
- Свыше 92 кг — Давид Суров
Организаторы турнира также объявили призовые: чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а четвертьфиналисты заработают по 10 тысяч долларов.
С составом командой Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке. Отметим, что национальная сборная уже прибыла на соревнования.
Ранее сборная Узбекистана включила топ-боксёров в состав на чемпионат мира.
