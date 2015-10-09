"Быть спортсменом, а потом занять такую позицию". Цзю о новой должности Головкина

Советский и российский боксёр Костя Цзю высказался о назначении казахстанца Геннадия Головкина на пост президента организации World Boxing, передают Vesti.kz.

Напомним, сегодня, 23 ноября, бывший чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин на Конгрессе организации в Риме (Италия) был официально выбран новым президентом World Boxing.

"Он очень сильно отдавался спорту и заслужил эту должность. Гену знаю очень хорошо и думаю, что у него всё получится! Быть спортсменом, а потом занять такую позицию, зная все проблемы, — это очень хорошо. Из-за личного опыта можно качественно решать проблемы. Назначение Головкина было правильным решением. Будет ли он отдаваться на новой работе на сто процентов, как отдавался боксу — это другой вопрос. Желаю ему удачи", - сказал Цзю в интервью "Совспорту".

World Boxing — международная спортивная структура, основанная в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет лишил признания IBA (бывшую AIBA) из-за серьёзных нарушений, включая непрозрачность финансов и коррупционные скандалы.

