Месси сделал 1+3 и вывел "Интер Майами" в полуфинал плей-офф МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси помог "Интер Майами" выйти в полуфинал плей-офф МЛС, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала "Интер Майами" разгромил "Цинциннати" со счётом 4:0. Месси забил гол на 19-й минуте и оформил ассистентский хет-трик. С его передач отличились Матео Сильветти (57-я) и Тадео Алленде (62-я, 74-я).

Месси в нынешнем сезоне сыграл 46 матчей, забив 42 гола и сделав 20 результативных передач.

Отметим, что начиная с четвертьфинальной стадии команды проводят между собой одну игру.

В полуфинале "Интер Майами" сыграет с победителем матча "Филадельфия Юнион" - "Нью-Йорк Сити".