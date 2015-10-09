"Ман Сити" готов отдать 180 миллионов за звезду ПСЖ

"Манчестер Сити" намерен приобрести 20-летнего французского вингера "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ, чтобы усилить атаку команды после неудачного старта сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, английский клуб готов предложить ПСЖ до 180 миллионов евро за талантливого француза. Руководство "горожан" считает Дуэ идеальным исполнителем для атакующего стиля своего тренера - каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы. Скорость, техника и умение создавать моменты один на один с соперником делают его крайне ценным игроком.

Дуэ уже проявил себя в прошлом сезоне, став решающей фигурой в финале Лиги чемпионов, оформив дубль в ворота миланского "Интера" (5:0), что укрепило интерес английского клуба. Гвардиола видит в нём ключевой элемент для возвращения динамики и глубины в атаке команды.

Однако ПСЖ не намерен отпускать игрока легко. Клуб рассматривает Дуэ как важнейшую часть проекта и уверен, что его стоимость будет расти. Тем не менее, "Манчестер Сити" надеется, что крупное предложение сможет убедить парижан к переговорам, а сам футболист положительно смотрит на возможность играть под руководством Гвардиолы и развиваться в английской премьер-лиге.

В текущем сезоне Дуэ провёл восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 90 миллионов евро.