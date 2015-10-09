Соперник "Кайрата" оформил разгром в матче с хет-триком

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали убедительную победу над "Тоттенхэмом" в 12-м туре английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счётом 4:1.

У "канониров" отличились Леандро Троссар (36-я минута) и Эберечи Эзе (41-я, 46-я, 76-я), оформивший хет-трик. В составе гостей один мяч отыграл Ришарлисон (55-я).

"Арсенал" набрал 29 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Тоттенхэм" идёт девятым, имея в активе 18 очков.

29 ноября "Тоттенхэм" примет "Фулхэм", а 30 ноября "Арсенал" сыграет на выезде с "Челси".

Напомним, "Арсенал" является соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Команды в рамках восьмого тура проведут матч 28 января в Лондоне.