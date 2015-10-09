Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Соперник "Кайрата" оформил разгром в матче с хет-триком

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали убедительную победу над "Тоттенхэмом" в 12-м туре английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счётом 4:1.

У "канониров" отличились Леандро Троссар (36-я минута) и Эберечи Эзе (41-я, 46-я, 76-я), оформивший хет-трик. В составе гостей один мяч отыграл Ришарлисон (55-я).

"Арсенал" набрал 29 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Тоттенхэм" идёт девятым, имея в активе 18 очков.

29 ноября "Тоттенхэм" примет "Фулхэм", а 30 ноября "Арсенал" сыграет на выезде с "Челси".

Напомним, "Арсенал" является соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Команды в рамках восьмого тура проведут матч 28 января в Лондоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
11 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
12 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 19 человек

