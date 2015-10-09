Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин избран президентом Международной федерации, сообщает корреспондент Vesti.kz из Рима (Италия), где сегодня, 23 ноября, состоялся Конгресс организации.

Головкин единственный из двух кандидатов был допущен к выборам. Все претенденты проходили проверку Независимой комиссии по верификации, в которую вошли три независимых эксперта. Также процесс курировала международная организация Sport Resolutions, занимающаяся спортивным арбитражем.

Так как Головкин являлся единственным кандидатом, его утверждение, согласно уставу World Boxing, прошло единогласным одобрением Конгресса без голосования. Срок - три года с дальнейшей возможностью переизбираться на четыре года.

Речь Головкина

"Для меня большая честь и удовольствие стоять здесь перед вами в качестве президента World Boxing. Я буду служить преданно и честно. Но это только начало. Наша миссия ясна: работать на благо бокса, восстановить полное признание МОК и отправить наших спортсменов в Брисбен и на следующие ОИ. Я хочу, чтобы каждый боксёр рос и развивался в честном и безопасном спорте. Когда мы едины, World Boxing будет двигаться вперёд как одна семья. Мы покажем делами, а не словами, что World Boxing – это федерация, которой может доверять олимпийская семья. Мы будем независимы, но будем уважать олимпийские ценности. Мы будем работать на честность, равенство и защиту спортсменов. Давайте вместе укреплять доверие. Давайте вместе служить нашим спортсменам. Давайте вместе завоюем наше особое по праву положение на Олимпийских играх. Я призываю всех вас строить лучшее будущее – вместе. Благодарю всех за поддержку", — сказал Головкин.

Что такое World Boxing?

World Boxing - это международная спортивная организация, созданная в 2023-м году после того, как Международный олимпийский комитет лишил статуса признания IBA (бывшая AIBA) из-за ряда проблем, в том числе из-за отсутствия финансовой прозрачности и коррупции.

Теперь любительский бокс, в том числе олимпийский, курирует World Boxing. В сентябре 2024-го года Головкин стал председателем олимпийской комиссии организации, приложив немало усилий, чтобы ее признали многие национальные федерации, а бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр-2028.

На должности президента World Boxing Головкин сменил нидерландского спортивного функционера Бориса ван дер Ворста.

Достижения Головкина

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2004-го. В профессиональной карьере он стал мировой звездой, проведя 45 боёв и одержав 42 победы, из которых 37 — нокаутом; также на его счету два поражения и одна ничья. Головкин владел титулами WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе, установил серию из 23 нокаутов подряд и был внесён в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный процент нокаутов среди средневесов. Кроме того, GGG превзошёл достижение Бернарда Хопкинса по числу защит титула, а в этом году был выдвинут в Международный зал боксёрской славы.

С февраля 2024 года Головкин занимает пост главы Национального олимпийского комитета Казахстана.