Сегодня, 23 ноября, Геннадий Головкин возглавил Международную федерацию World Boxing. Для того, чтобы стать кандидатом на должность президента, GGG представил свою программу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее, как легендарный спортсмен планирует развивать любительский бокс.

В своем предвыборном манифесте под лозунгом "Построим будущее вместе", Головкин подчеркнул, что обязуется бороться за будущее этого вида спорта.

МАНИФЕСТ ГОЛОВКИНА

"Я – Геннадий Головкин.

Бокс всегда был ритмом моей жизни — от маленького спортзала в родном городе до олимпийского пьедестала и крупнейших арен мира. Сегодня я стою перед вами не как боец, а как служитель спорта, который меня сформировал.

Я прошёл все этапы бокса: был молодым спортсменом, стремящимся к мечте, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира, а теперь и спортивным лидером. Я обязуюсь оставаться на ринге — на этот раз, чтобы бороться за будущее самого бокса.

Как председатель Олимпийской комиссии World Boxing, я работал в партнёрстве с заинтересованными сторонами, чтобы привлечь больше стран в World Boxing. Наш успех обеспечил нам временное членство и место бокса на Олимпийских играх 2028 года.

Опираясь на ваше доверие, я продолжу работать над тем, чтобы обеспечить олимпийское будущее бокса не только на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, но и на будущих Олимпийских играх, а также добиться полного признания World Boxing со стороны МОК.

Но за признанием стоит более великая цель — восстановить нашу репутацию как единой боксёрской семьи, движимой уважением, прозрачностью и единством.

Мы восстановим глобальное доверие и обеспечим каждой федерации, тренеру и спортсмену — независимо от их размера или удаленности — равные возможности для роста.

Бокс сформировал меня; теперь я буду развивать бокс", — говорится в манифесте.

Принципы Головкина

В своей работе по развитию мирового бокса Головкин отметил четыре основных принципа:

Атлеты прежде всего

Честность и прозрачность

Инновации

Финансовая устойчивость

Что планирует сделать Головкин

Создать Совет боксеров, которые будут иметь право голоса в Исполкоме.

Открыть Всемирную академию бокса для спортсменов и тренеров.

Создать независимый Совет по этике и честной игре, наделённый полномочиями пересматривать решения и публиковать годовые отчёты о прозрачности.

Полная нетерпимость к коррупции и политическому влиянию.

Ежегодная публикация проверенной финансовой отчётности для всех членов.

Внедрение ИИ для контроля судейства и открытой системы оценок в реальном времени.

Запуск Digital Ringside, где, в том числе, будет пояснение по очкам в реальном времени.

Введение технологических стандартов по охране здоровья.

Привлечение долгосрочных партнёров, разделяющих олимпийские ценности, и привязка финансирования к развитию молодёжи, женщин и повышению честности.

Создание Фонда солидарности и развития с прозрачными критериями и распределением средств по регионам.

Запуск программы "Бокс ради мира" и выделение грантов.

Также в уже в первый год планируется публикация проектов уставов Совета спортсменов и Совета по этике для обсуждения членами; запуск Портала прозрачности с финансовыми сводками, графиками аудита и ключевыми решениями: старт программы онлайн-обучения Академии для рефери и судей, выдача первых микрогрантов "Солидарность"; представление членам и СМИ Дорожной карты по честности и инновациям на 2026–2028 годы.

Карьера Головкина

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпиады-2004. В профессиональном боксе он стал мировой звездой: провёл 45 поединков, одержал 42 победы (37 нокаутом), имея также два поражения и одну ничью.

Головкин владел чемпионскими поясами WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе, установил серию из 23 нокаутов подряд и был включён в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный показатель нокаутов среди средневесов.

Помимо этого, GGG превзошёл рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула и в текущем году был номинирован в Международный зал боксёрской славы.

С февраля 2024 года он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.