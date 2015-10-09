Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 18:23
 

Искусственный интеллект и открытое судейство. Как Головкин будет спасать любительский бокс

  Комментарии

Поделиться
Искусственный интеллект и открытое судейство. Как Головкин будет спасать любительский бокс Геннадий Головкин. Фото: НОК РК©

Сегодня, 23 ноября, Геннадий Головкин возглавил Международную федерацию World Boxing. Для того, чтобы стать кандидатом на должность президента, GGG представил свою программу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее, как легендарный спортсмен планирует развивать любительский бокс.

Поделиться

Сегодня, 23 ноября, Геннадий Головкин возглавил Международную федерацию World Boxing. Для того, чтобы стать кандидатом на должность президента, GGG представил свою программу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее, как легендарный спортсмен планирует развивать любительский бокс.

В своем предвыборном манифесте под лозунгом "Построим будущее вместе", Головкин подчеркнул, что обязуется бороться за будущее этого вида спорта. 

МАНИФЕСТ ГОЛОВКИНА

"Я – Геннадий Головкин.

Бокс всегда был ритмом моей жизни — от маленького спортзала в родном городе до олимпийского пьедестала и крупнейших арен мира. Сегодня я стою перед вами не как боец, а как служитель спорта, который меня сформировал.

Я прошёл все этапы бокса: был молодым спортсменом, стремящимся к мечте, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира, а теперь и спортивным лидером. Я обязуюсь оставаться на ринге — на этот раз, чтобы бороться за будущее самого бокса.

Как председатель Олимпийской комиссии World Boxing, я работал в партнёрстве с заинтересованными сторонами, чтобы привлечь больше стран в World Boxing. Наш успех обеспечил нам временное членство и место бокса на Олимпийских играх 2028 года.

Опираясь на ваше доверие, я продолжу работать над тем, чтобы обеспечить олимпийское будущее бокса не только на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, но и на будущих Олимпийских играх, а также добиться полного признания World Boxing со стороны МОК.

Но за признанием стоит более великая цель — восстановить нашу репутацию как единой боксёрской семьи, движимой уважением, прозрачностью и единством.

Мы восстановим глобальное доверие и обеспечим каждой федерации, тренеру и спортсмену — независимо от их размера или удаленности — равные возможности для роста.

Бокс сформировал меня; теперь я буду развивать бокс", — говорится в манифесте.

Принципы Головкина

В своей работе по развитию мирового бокса Головкин отметил четыре основных принципа:

  • Атлеты прежде всего
  • Честность и прозрачность
  • Инновации
  • Финансовая устойчивость

Что планирует сделать Головкин

  • Создать Совет боксеров, которые будут иметь право голоса в Исполкоме.
  • Открыть Всемирную академию бокса для спортсменов и тренеров.
  • Создать независимый Совет по этике и честной игре, наделённый полномочиями пересматривать решения и публиковать годовые отчёты о прозрачности.
  • Полная нетерпимость к коррупции и политическому влиянию.
  • Ежегодная публикация проверенной финансовой отчётности для всех членов.
  • Внедрение ИИ для контроля судейства и открытой системы оценок в реальном времени.
  • Запуск Digital Ringside, где, в том числе, будет пояснение по очкам в реальном времени.
  • Введение технологических стандартов по охране здоровья.
  • Привлечение долгосрочных партнёров, разделяющих олимпийские ценности, и привязка финансирования к развитию молодёжи, женщин и повышению честности.
  • Создание Фонда солидарности и развития с прозрачными критериями и распределением средств по регионам.
  • Запуск программы "Бокс ради мира" и выделение грантов.

Также в уже в первый год планируется публикация проектов уставов Совета спортсменов и Совета по этике для обсуждения членами; запуск Портала прозрачности с финансовыми сводками, графиками аудита и ключевыми решениями: старт программы онлайн-обучения Академии для рефери и судей, выдача первых микрогрантов "Солидарность"; представление членам и СМИ Дорожной карты по честности и инновациям на 2026–2028 годы.

Карьера Головкина

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпиады-2004. В профессиональном боксе он стал мировой звездой: провёл 45 поединков, одержал 42 победы (37 нокаутом), имея также два поражения и одну ничью.

Головкин владел чемпионскими поясами WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе, установил серию из 23 нокаутов подряд и был включён в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный показатель нокаутов среди средневесов.

Помимо этого, GGG превзошёл рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула и в текущем году был номинирован в Международный зал боксёрской славы.

С февраля 2024 года он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Реклама

Живи спортом!