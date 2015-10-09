Узбекский футболист получил гражданство новой сборной перед ЧМ-2026

Узбекистанский футболист Алишер Мирзаев стал гражданином Камбоджи и теперь имеет право выступать за новую национальную команду, передают Vesti.kz со ссылкой на Zamin.uz.

"Пятилетняя карьера узбекского полузащитника Алишера Мирзаева, выступающего за одну из ведущих команд Камбоджи, "Висакху," завершилась новым поворотом. Его постоянное проживание в Камбодже и укрепление своих позиций в местной футбольной системе было официально признано - футболист получил гражданство страны

Алишер Мирзаев присоединился к "Висакхе" в 2020 году и с тех пор стал одним из лидеров команды. Родившийся в Каракалпакстане, полузащитник, сформировавшийся в узбекской футбольной школе, за прошедшие годы хорошо адаптировался к чемпионату Камбоджи и своим выступлением привлёк внимание местных болельщиков.

Его опыт в составе национальных сборных не случаен. Выступая 6 раз за сборные Узбекистана до 16 и до 20 лет, Мирзаев с юных лет рассматривался как футболист с большими перспективами. Теперь его будущее на международной арене становится еще более интересным.

Однако пока не было официального заявления о том, будет ли он вызван в сборную Камбоджи на дни ФИФА в марте. Тренерский штаб сборной следит за выступлениями Мирзаева в местном чемпионате, но решение пока не принято", — пишет издание.

В текущем сезоне Мирзаев провёл 10 матчей в камбоджийской лиге. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро (898,5 миллиона тенге).

Стоит отметить, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда выступит на мундиале, который пройдёт в 2026 году в США, Мексике и Канаде, под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро.