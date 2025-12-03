Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 19:29
 

Легенда UFC объявил о завершении карьеры: он бился в Казахстане

  Комментарии

©Depositphotos/roman023

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американец мексиканского происхождения Генри Сехудо (16-5) подтвердил, что поединок с Пэйтоном Тэлботтом (10-1) на турнире UFC 323 7 декабря станет последним в его карьере, передают Vesti.kz.

38-летний боец сделал официальное заявление перед турниром, подчеркнув, что завершает карьеру после долгих лет выступлений на высшем уровне.

"Это всё для меня, ребята. — Если только Дана (Уайт) не предложит мне крупный бой с каким-нибудь другим мексиканцем, тогда я готов рассмотреть. В остальном, я сделал всё на высшем уровне с 11 лет. С тех пор, как я боролся с весом в те годы, у меня было много достижений и удовлетворения в жизни. Я готов двигаться дальше. У меня есть дети, которые хотят играть со своим папой 24/7", — цитирует слова Сехудо MMA Junkie.

Напомним, что в мае текущего года Генри принял участие в турнире Alash Pride FC 108, который проходил в Астане. Его соперником в поединке по правилам грэпплинга стал один из ведущих бойцов Казахстана — Кайрат Ахметов, экс-чемпион ONE Championship. Встреча завершилась победой Сехудо со счётом 8:5.

Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах, занимает 10-е место в рейтинге UFC в легчайшем дивизионе. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2008 года по вольной борьбе.


Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату

