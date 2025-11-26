Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) заявил, что готов провести титульный бой против чемпиона UFC полусреднего дивизиона россиянина Ислама Махачева (28-1), сообщают Vesti.kz.

15 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью‑Йорке и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Россиянин повторил рекорд организации по продолжительности победной серии — 16.

"Если бы зависело только от меня - я бы выбрал бой за пояс. Но, думаю, Ислам не будет готов к этой дате - конец февраля - март. Думаю, он будет готов в конце апреля - начале мая. Посмотрим, от UFC тоже зависит. А так - я готов выйти с Исламом, без проблем! Тем более, UFC мне обещали титульный бой, но у меня случилась травма, я не смог подраться. Думаю, у меня была уважительная причина, я не просто так отказался. Если UFC предпочитает, что мне надо с кем-то подраться - без проблем, хоть с кем угодно. Самое главное - вот эта дата, я буду готов", - заявил Рахмонов в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, Рахмонов должен был драться за титул ещё в декабре прошлого года, но тогда бой не состоялся из-за травмы чемпиона Белала Мухаммада. Поединок решили перенести на май, однако на этот раз с титульника снялся уже казахстанец.

В мае Маддалена заменил Рахмонова и воспользовался своим шансом - победил Белала и отобрал у того пояс чемпиона UFC.

UFC предложил Рахмонову титульный бой: Шавкат дал ответ