5 казахстанцев в UFC: с кем им драться теперь? Нашли соперника каждому

В настоящее время в UFC представлены пять казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов подобрал интересных соперников каждому из них и объяснил свой выбор.

На данный момент контракт с лигой имеют представители наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (23-3) и Алиби Идрис (10-1), боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12-3), полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) и полутяжеловес Дияр Нургожай (10-2).

Дияр Нургожай (10-2) - Иван Эрслан (14-6-0-1)

28-летний Нургожай громко подписался в UFC осенью 2024 года, оформив нокаут на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и доведя профессиональный рекорд до 10-0. Однако первый год в лучшей лиге мира получился совсем не таким, каким его себе представлял сам Дияр. Проваленное взвешивание перед дебютом и два досрочных поражения от соперников, которые не входят в топ-15.

Положение Нургожая незавидное. В третьем бою по контракту ему нужно обязательно побеждать. Было бы интересно посмотреть на него против 34-летнего хорвата Эрслана, который тоже не смог зарекомендовать себя в UFC (0-3 за 14 месяцев в промоушене).

Алиби Идрис (10-1) - Митч Рапозо (10-3)

31-летний Алиби в этом году пробился в UFC через шоу The Ultimate Fighter (TUF). Пусть он и не стал победителем проекта, досрочно проиграв в финале, он получил внимание от лиги и предложенный контракт.

Первое поражение в карьере - для многих переломный момент. Но как он скажется на будущем, зависит только от самого бойца. В следующем поединке было бы неплохо посмотреть на Алиби против американца Рапозо, того самого, который месяц назад победил другого казахстанца Азата Максума (15-3) и оставил его без контракта UFC.

Тут и интерес вокруг того, как Идрис вернётся в клетку после первого поражения, и как Рапозо проведёт свой последний по контракту с UFC поединок (наверняка захочет впечатлить руководство ради продления договора). Да и тема с "местью за земляка" очень горячая для болельщиков из Казахстана.

Бекзат Алмахан (12-3) - Рики Симон (22-7)

Касательно Алмахана свои мысли я уже озвучил - даже после 1-2 ему точно не может грозить скорое прощание с UFC. У 28-летнего казахстанца есть перспективы стать крепким бойцом лучшей лиги мира.

Но уровень оппозиции снизить всё же нужно, особенно в последнем по текущему контракту бою. На месте матчмейкеров подобрал бы пару Алмахан - Симон. 33-летний американец уже давно выступает в UFC, у него 10-6 в лиге. Он опытный, но с ним можно конкурировать. Это столкновение точно вызовет интерес у публики.

Когда-то Симон побеждал Мераба Двалишвили, а ещё шёл с рекордом 8-2 в UFC. Но в последних шести боях у него всего две победы при четырёх поражениях. Более того, оба проиграли свои бои в ноябре этого года решением, а это значит, что они будут готовы к возвращению в клетку плюс-минус в одно время.

Асу Алмабаев (23-3) против проигравшего на UFC 323

Асу поднялся на седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона после яркой, но трудовой победы над Алексом Пересом (25-10). Но теперь ему нужно думать о следующей цели, ведь главная задача - стать чемпионом.

Скорее всего Асу будет более чем внимательно наблюдать за двумя последними ивентами UFC в 2025 году в декабре. Ведь на UFC 323 пройдёт титульный бой между чемпионом Алешандре Пантожей (30-5) и первым номером рейтинга Джошуа Ваном (15-2), а также между вторым и пятым номерами Брэндоном Морено (23-8-2) и Тацуро Тайрой (17-1). А спустя неделю в клетке сойдутся третий и шестой номера Брэндон Ройвал (17-8) и Манел Капе (21-7), который нанёс Алмабаеву единственное поражение в UFC.

Очень высокая конкуренция за получение титульного шанса. Поэтому Асу надо надеяться хотя бы на бой с проигравшим в титульнике или в другом рейтинговом поединке. Было бы неплохо проверить себя в столкновении с тем же Ваном или Морено. Но нужно, чтобы и карты легли так, как надо.

Шавкат Рахмонов (19-0) - Джек Делла Маддалена (18-3)

Рахмонов вернётся в октагон в феврале-марте, а к тому моменту новоиспечённый чемпион Ислам Махачев (28-1) точно не будет защищать пояс (он планирует сделать это летом). Казахстанцу ни к чему ждать, ведь ему никто не гарантирует, что он в очереди следующий. Поэтому нужно напомнить о себе не словом, а делом.

В феврале было бы здорово получить бой с недавним чемпионом Делла Маддаленой. Шавкат как раз признался, что задаётся вопросом - настолько ли так слаб в борьбе Джек, или же настолько силён Ислам? Как раз в бою с австралийцем он мог бы проверить всё на себе и сделать важные выводы перед встречей в октагоне с Махачевым.

Конечно, есть ещё варианты с Камару Усманом (21-4), Хоакином Бакли (21-7) или тем же Карлосом Пратесом (23-7), но недавний чемпион должен привлечь больше внимания, тем более он сам был не прочь подраться с Номадом.

Ранее Шавкат жёстко отреагировал на желание своего бывшего соперника подраться за пояс UFC:

