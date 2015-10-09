"Ливерпуль" потерпел разгром и повторил ужасный антирекорд

В домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" пережил настоящий кошмар, уступив ПСВ с разгромным счётом 1:4, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Sports, мерсисайдцы повторили клубный антирекорд, который держался целых 72 года.

Впервые с 1953 года "красные" проиграли три встречи подряд с разницей в три и более мячей. До европейского провала команда Слота уже потерпела два болезненных поражения в Премьер-лиге — 0:3 от "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест".

В чемпионате Англии ситуация тоже тревожная: после 12 туров "Ливерпуль" имеет в активе лишь 18 очков и располагается на девятой строчке таблицы.

Кроме того, "Ливерпуль" потерпел поражение в девяти из последних 12 матчей — столь неудачной серии у клуба не было со времён ноября 1953 – января 1954 годов.